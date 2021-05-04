Lada Granta получит новое название

Москва, 4 мая. АвтоВАЗ планирует изменить название Lada Granta в 2023 году, тем самым ознаменовав новый этап в развитии компании.

Ожидается, что новая Granta станет первой моделью компании, разработанной в рамках альянса Lada-Dacia. Сборка машины будет производиться там же, где и раньше — в цехе «Калина». Ранее здесь выпускались Lada Kalina и две модели Datsun. На этой же линии в скором времени начнут производить седан Renault Logan и хэтчбэк Renault Sandero.

Параллельно с производством новой Granta, которая уже не будет так называться, продолжится выпуск нынешней версии автомобиля. Не исключено, что у двух моделей будет совершенно разная ценовая категория.

АвтоВАЗ ранее изменил конструкцию Lada Vesta по просьбе автовладельцев, которые жаловались на проблемы при проезде небольших неровностей. Во время езды в задней части автомобиля были слышны стуки.