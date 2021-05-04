Анатолий Вассерман назвал главные ошибки бывших президентов Украины

Москва, 4 мая. Экс-президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Янукович доверили образование нового поколения «профессиональным украинцам». Это и явилось их главной ошибкой.

Об этом публицист Анатолий Вассерман заявил в беседе с журналистами российских СМИ. По мнению эксперта, воспитанием и образованием молодежи занимались те, кто видел выгоду в отделении Украины от остальной России.

Результатом данной ошибки являются уже взрослые граждане, которые руководствуются заявлением «Украина — не Россия». Многие жители страны действуют согласно этой «фальшивке», что приводит к последствиям на уровне катастрофы, уточняется в сообщении.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал о главных проблемах нынешней Украины. Эксперт отметил, что не исключает вспышку агрессии Киева в отношении республик Донбасса.