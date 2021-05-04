Названы три признака, которые указывают на опасное заболевание печени

Москва, 4 мая. Три признака на теле свидетельствуют о развитии опасного заболевания печени, известного как жировой гепатоз, предупредили ученые.

Неалкогольная жировая болезнь печени на первых стадиях протекает практически бессимптомно. Это длится до того момента, пока недуг не перерастает в цирроз. Повреждение органа может привести к печеночной недостаточности и развитию онкологических заболеваний, сообщает Express.

Характерными признаками появления недуга считаются пожелтение кожи и белков глаз, зуд и отеки. На эти симптомы следует обратить внимание, пока не начал развиваться цирроз или фиброз. Если диагноз уже поставлен, облегчить состояние поможет соблюдение принципов здорового образа жизни.

О проблемах с печенью также могут свидетельствовать красные точки на голени и трещины на пятках. Такие симптомы указывают на дефицит витамина В3 и жирных кислот омега-3, за усвоение которых отвечает печень.