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Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет. События дня

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Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет. События дня
pixabay.com  / 

 

Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет

 
Число жертв аварии на линии метро в Мехико растет с каждым часом. Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила уже о двадцати трех погибших. Среди них есть и дети. Госпитализированы 65 пострадавших. Многие оказались заблокированы в вагонах, как в смертельной ловушке. ЧП произошло в понедельник вечером (около половины седьмого утра по Москве). Метромост рухнул вместе с поездом с десятиметровой высоты прямо на проезжую часть. На месте работают экстренные службы и даже военные. Спасательная операция затруднена из-за угрозы падения вагонов. Причины обрушения устанавливают правоохранительные органы.

Двое туристов погибли в Бурятии при сходе лавины

Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет. События дня
pixabay.com  / 

Спасатели нашли тела двоих туристов, попавших под лавину в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает региональное агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Почти 50 поисковиков и спецтехника работают на месте. Ранее двоих туристов, оказавшихся в снежном плену, в удовлетворительном состоянии доставили в больницу Иркутска.
«Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. В настоящий момент двое туристов эвакуированы из труднодоступной местности, доставлены в город Иркутск вертолетом МИ-8 МЧС России и переданы врачам скорой медицинской помощи», - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Герольд Тимофеев.
Накануне в результате схода лавины в Бурятии пропали пять участников группы из Красноярского края. Туристы не согласовали свое восхождение в сторону Саянских гор с МЧС. Следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства драмы в горах.

Киргизия даст особый статус приграничной Баткенской области

Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет. События дня
wikipedia.org  / A.Savin / CC BY-SA 4.0

Баткенская область Киргизии в скором времени получит особый статус. Об этом заявил премьер-министр республики Улукбек Марипов в ходе визита в регион, где в конце апреля произошел вооруженный пограничный конфликт с Таджикистаном, погибли 36 человек. Глава Правительства также заверил местных жителей, что взамен разрушенного или сгоревшего жилья построят новое. Все работы планируется завершить до наступления холодов. Накануне Бишкек и Душанбе закончили отвод дополнительных сил от государственной границы. Обстановка там сейчас стабильная. 

ФАС одобрила операторам связи соглашение по 5G

Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет. События дня
wikipedia.org  / Fabian Horst / CC BY-SA 4.0

Федеральная антимонопольная служба России одобрила операторам связи заключение соглашения по строительству сетей пятого поколения. В ведомстве сообщили, что стандартом 5G будут официально заниматься «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон». Соглашение содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. В ФАС отмечают, что создание в России 5G-сетей — это возможность оказывать на территории страны услуги связи нового поколения.
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