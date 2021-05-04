Число жертв обрушения метромоста в Мехико растет. События дня

Число жертв аварии на линии метро в Мехико растет с каждым часом. Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила уже о двадцати трех погибших. Среди них есть и дети. Госпитализированы 65 пострадавших. Многие оказались заблокированы в вагонах, как в смертельной ловушке. ЧП произошло в понедельник вечером (около половины седьмого утра по Москве). Метромост рухнул вместе с поездом с десятиметровой высоты прямо на проезжую часть. На месте работают экстренные службы и даже военные. Спасательная операция затруднена из-за угрозы падения вагонов. Причины обрушения устанавливают правоохранительные органы.

Двое туристов погибли в Бурятии при сходе лавины

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Спасатели нашли тела двоих туристов, попавших под лавину в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает региональное агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Почти 50 поисковиков и спецтехника работают на месте. Ранее двоих туристов, оказавшихся в снежном плену, в удовлетворительном состоянии доставили в больницу Иркутска.

«Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. В настоящий момент двое туристов эвакуированы из труднодоступной местности, доставлены в город Иркутск вертолетом МИ-8 МЧС России и переданы врачам скорой медицинской помощи», - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Герольд Тимофеев.

Накануне в результате схода лавины в Бурятии пропали пять участников группы из Красноярского края. Туристы не согласовали свое восхождение в сторону Саянских гор с МЧС. Следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства драмы в горах.