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Режиссер Алеников нелестно отозвался о браке Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Шоу-бизнес
Режиссер Алеников нелестно отозвался о браке Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 4 мая. Режиссер Владимир Алеников высказался о супружеском союзе народного артиста СССР Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Цымбалюк-Романовская работала в Московском драматическом театре, худруком которого был Джигарханян. Она стала третьей женой театрального педагога, хотя артист был старше ее на 43 года.

Брак супругов не продлился и двух лет, а их развод сопровождался громким скандалом. Цымбалюк-Романовскую, занимавшую должность директора Московского драматического театра, обвиняли в хищении средств учреждения, однако она настаивала на своей невиновности. Алеников, друживший с Джигарханяном, нелестно отозвался о его третьем браке.

«К сожалению, Армен вместе с Виталиной разогнал многих хороших артистов. Виталина оказалась слабым местом Армена. Ему хотелось показать, какой он крутой, как его любит молоденькая пианистка, вот и показал. Споткнулся на ней», — отметил режиссер в интервью «Экспресс-газете».

По словам Аленикова, Джигарханян был непростым человеком. Многие считали педагога хорошим, но для артистов, которых он выгонял из театра, худрук остановился плохим, добавил режиссер.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года из-за остановки сердца на фоне хронических заболеваний. Цымбалюк-Романовская говорила, что покойный артист приходит к ней во сне. В комментарии ФАН ведьма Алена Полынь объяснила, с чем может быть связано такое явление.

алеников джигарханян цымбалюк-романовская
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