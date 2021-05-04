Красоту и выразительность взгляда так легко подчеркнуть с помощью декоративной косметики. Но любую тушь и подводку нужно тщательно удалять, чтобы не нанести вреда коже. В области глаз она особенно тонкая и нежная, а потому для снятия макияжа нужно использовать специальные средства.

Как выполнять демакияж этой деликатной области? Какие решения предлагают производители косметики? И по каким признакам можно выбирать лучшие средства для снятия макияжа с глаз? Журналист ФАН разобрался в этих вопросах и составил рейтинг продуктов, достойных внимания покупателей.

Назначение демакияжа

Кожа вокруг глаз тоньше, чем на щеках и на лбу. Она настолько нежная, что повредить ее можно одним неловким движением. А регулярное трение при снятии косметики неизменно сопровождается микротравмами, которые со временем приводят к образованию морщин.

Другая особенность кожи век — отсутствие в ней сальных желез. Это лишает эпидермис естественной барьерной защиты и даже минимальной способности к самоувлажнению. Потому ухаживать за деликатной областью нужно обязательно, но не только увлажнять и питать.

Важно и качественное ежедневное очищение. Ведь если регулярно забывать снимать с век косметику, первые «гусиные лапки» вполне могут возникнуть уже в возрасте до 30 лет. Происходит это из-за нарушения дыхания кожи, в результате чего она теряет влагу, становится сухой и неэластичной, а процессы регенерации в тканях протекают значительно медленнее.

Средства для снятия макияжа с чувствительных глаз

Безопасно и аккуратно удалять макияж помогают специальные составы. Но полагаться на любимый лосьон или «умывалку» в этом деле не стоит. Гели и обычные пенки для снятия макияжа с глаз не подойдут. Их формула слишком жесткая для такой деликатной области, и даже при отсутствии в составе агрессивных компонентов они будут дискомфортны в использовании. При контакте со слизистой оболочкой непредназначенные для этого средства вызывают раздражение и боль.

Факт. Специализированные средства проходят офтальмологический контроль. Производители тестируют их не только на комфортность применения, но и на безопасность для зрения. Ведущие бренды обязательно указывают факт проведения офтальмологических испытаний на упаковке продукции. Если такой отметки нет, предугадать воздействие на глаза невозможно.

В линейках косметических брендов можно встретить средства четырех типов, предназначенные для демакияжа век.

pixabay.com / Alexandr Ivanov

Мицеллярная вода

Ее преимущество — универсальность. Мицеллярка справляется с любой косметикой, а если ее формула бифазная, перед ней не устоят ни водостойкая тушь, ни самые стойкие тени. Плюс мицеллярная вода для снятия макияжа с глаз не содержит маслянистых компонентов. Если провести ей по лицу, никакого липкого или масляного следа не останется. Это делает ее удобным решением для молодых девушек без признаков старения кожи век.

Также мицеллярка привлекательна:

гипоаллергенностью;

отсутствием запаха или нейтральным, ненавязчивым ароматом;

доступностью: в масс-маркете можно встретить недорогие продукты в экономичных объемных упаковках.

Факт. Считается, что после использования мицеллярной воды не нужно умываться, а сама она служит хорошим завершением очищения кожи. На самом деле, даже качественную мицеллярку нужно смывать водой. Поэтому, удалив косметику с век и ресниц, нужно умыться, а потом завершить уход привычными средствами.

Лосьон

Обладает нежирной консистенцией и хорошо подходит для повседневного использования. Обычный лосьон для снятия макияжа с глаз справляется с нестойкой косметикой, двухфазный удалит и водостойкую, но после применения на глазах будет заметна жирная пленка. Если она вызывает дискомфорт, такой продукт стоит использовать лишь по необходимости, тогда как на каждый день выбирать простой лосьон или мицеллярную воду.

Факт. Лосьон подойдет молодой коже, без признаков старения. Использовать его нужно в качестве первого этапа очищения с последующим умыванием.

Молочко

Нежное средство, которое рекомендуют для склонной к раздражению и возрастной кожи. Молочко работает очень деликатно: растворяет частички косметики и помогает удалить их, не нарушая барьерную функцию эпидермиса и увлажняя его. Средство питает ткани, оставляя после демакияжа ощущение нежности. Но никогда не справится со стойкой косметикой и даже тенями. Предел возможностей молочка — обычные тушь или подводка.

Гидрофильное масло

Решение для возрастной кожи, требующей качественного ухода. Гидрофильное масло справляется с любой косметикой, одновременно увлажняя ткани. Оно станет безопасным выбором, когда требуется снятие водостойкого макияжа с глаз, справится и с театральным гримом без риска повредить и растянуть нежные ткани.

Но важно учитывать, что маслянистая консистенция — одновременно особенность и недостаток средства. Если наличие жирной пленки на веках не нравится, от использования гидрофильного масла стоит отказаться или применять его лишь при необходимости.

pixabay.com / silviarita

Техника очищения кожи век

При выборе средства ориентируйтесь на собственные ощущения. В идеале стоит обзавестись парой составов для демакияжа, например мицелляркой — на каждый день, двухфазным — для особых случаев.

При этом важно помнить, что составы для демакияжа не отменяют другой уход: полноценное увлажнение и поддержание здоровья тканей в этой области требует применения увлажняющих сывороток, кремов, патчей.

Техника демакияжа предусматривает 4 этапа:

Нанесите средство на ватный диск и приложите его к векам и ресницам. Оставьте на пару минут. Аккуратно удалите косметику. Умойте лицо.

После умывания не забудьте сбрызнуть веки тоником и увлажнить кремом.

Рейтинг лучших средств для удаления макияжа с глаз

Мы сделали подборку косметических средств, которые заслужили максимум позитивных отзывов со стороны покупателей. В этом перечне вы найдете решения от недорогих отечественных торговых марок и представителей премиальных брендов.

GARNIER 3 в 1

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

На российском рынке продукт от Garnier давно получил статус бестселлера. Покупателей привлекает универсальность: использовать его можно для век и губ, полного демакияжа лица. Объем флакона большой, хватает его надолго. После использования на лице не остается ни липкой пленки, ни стороннего запаха. По соотношению цены и качества ему сложно найти альтернативу. Плюс продукт доступен: купить его можно в любом супермаркете и интернет-магазине, с поиском проблем не возникает.

Среди недостатков можно отметить лишь неспособность этой мицеллярки удалять стойкую косметику.

Цена — 259 рублей.

Nivea Двойной эффект

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Недорогое двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Обладает маслянистой консистенцией, хорошо растворяет водостойкую тушь, стойкую косметику. Использовать его на лице не стоит: жирная пленочка будет заметна. Но на веках она создает ощущение мягкости и увлажненности, кроме того, делает процесс демакияжа легким, деликатным и щадящим.

По отзывам, средство для снятия макияжа с глаз Nivea эффективно в отношении любой косметики для век, ресниц. Обладает нейтральным запахом, слизистую не щиплет, но возможно краткосрочное появление пленки на глазах, которая вскоре исчезает. В своем ценовом диапазоне не имеет конкурентов.

Цена — 149 рублей.

Natura Siberica Увлажняющая пенка

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Вариант для девушек, которые привыкли удалять косметику во время умывания. Natura Siberica предлагает деликатную пенку, которую наносят на веки и ресницы, вспенивают и смывают водой. В составе только натуральные очищающие компоненты и ухаживающие вещества: экстракты курильского чая и родиолы розовой. Объем флакона небольшой, но при повседневном использовании его хватает на 3–4 месяца.

По отзывам, состав идеально подходит для удаления неводостойкой косметики, легко справляется с тушью, подводкой. Если же косметика стойкая, предварительно ее нужно удалить другим средством, а пенку использовать для завершения демакияжа.

Цена — 362 рубля.

AVON Nutra Effects

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Для удаления водостойкой косметики можно использовать недорогое средство для снятия макияжа с глаз «Эйвон». Оно обладает двухфазной структурой, перед использованием состав нужно взболтать. Работает быстро: чтобы растворить косметику, хватит пары минут. Для полного очищения нужно два-три «прохода» ватным диском. На коже остается жирная пленка, которая через несколько минут исчезает.

По отзывам пользователей, состав неплохо справляется со стойкой косметикой и стоит недорого. В использовании вполне комфортен, так как не обладает выраженным запахом, расходуется экономично. Но оставлять его на веках вряд ли стоит: формула включает целый спектр химических веществ, не особо полезных для кожи. Поэтому после демакияжа стоит умыться, чтобы убрать остатки состава с лица.

Цена — 219 рублей.

L'Oreal Paris для глаз и губ

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Продукт от компании «Лореаль» предназначен для демакияжа самой нежной и деликатной кожи. Обладает двухфазной формулой с легкими маслами в составе для удаления стойкой косметики и с тонизирующим лосьоном для демакияжа обычных косметических средств. Производитель заявляет о включении в состав ухаживающих веществ, витаминов и о полном отсутствии жирных следов после использования.

Мнения пользовательниц относительно жирной пленки на коже разнятся. Одни девушки отмечают, что следов действительно не остается. Другие утверждают, что жирная пленка все же есть, но ее можно смыть водой. А вот в качестве удаления косметики никто не сомневается: состав легко справляется и с водостойким макияжем, и с обычным повседневным. Привлекательна и его стоимость, а к недостаткам относят неудобный флакон, из-за которого жидкость быстро расходуется.

Цена — 165 рублей.

Yves Rocher Express Eye Makeup Remover

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Деликатный состав на основе органических ингредиентов от «Ив Роше». В нем 97% компонентов натурального происхождения, средство проходит офтальмологическое тестирование. Оно двухфазное, поэтому подойдет для удаления стойкой и водостойкой косметики. Деликатно снимает косметические средства, одновременно ухаживая за кожей, придавая ей гладкость и бархатистость.

По отзывам, продукт справляется со своими задачами, обладает приятным запахом, а легкую пленочку, которая остается после использования, несложно смыть водой. К недостаткам относят лишь стоимость: флакон объемом 200 мл стоит почти в два раза дороже, чем предложения конкурентов.

Цена — 499 рублей.