Бывший агент МИ-6 передал спецслужбам США «досье» о любовных похождениях Трампа

Лондон, 4 мая. Бывший сотрудник британской спецслужбы МИ-6 Кристофер Стил направил Федеральному бюро расследований второе «досье» на экс-президента США Дональда Трампа после победы на выборах.

Американские агенты, по информации журналистов, получили некие компрометирующие материалы в начале 2017 года. «Досье» не проходило процедуру анализа или перепроверки. В нем содержалась информация о так называемых контактах главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с российской стороной.

В материалах британского разведчика также говорилось о том, что Кремль якобы располагает компрометирующими данными о любовных похождениях бывшего президента США.

Как стало известно ранее, Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку.