Все подъезды к месту ЧП сейчас перекрыты. Журналистов и тех, кто не может подтвердить, что живет рядом, не пропускают. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в понедельник, 3 мая, около 22.30 по местному времени обрушился метромост в столице Мексики. В момент ЧП по нему двигался поезд, в результате он рухнул на проезжающие внизу машины. По данным СМИ, причиной крушения могло стать столкновение автомобиля с одной из опор сооружения.

На место происшествия незамедлительно прибыли десятки машин скорой помощи, пожарные и спасатели. На данный момент известно о 20 погибших, десятки людей пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.