Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 11:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:52
Общество
Собянин рассказал о планах по развитию речного транспорта в Москве
11:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант растрогал подписчиков снимком воссоединившихся после разлуки жены и падчерицы
11:50
Происшествия
Сгнивший труп темнокожего мужчины обнаружили в Подмосковье
11:49
Армия
В NI объяснили, почему ВВС США не видать истребителей с лазерными «пушками»
11:47
Шоу-бизнес
Сын Любови Полищук рассказал о чудовищной жизни в школе-интернат
11:46
Общество
Пользователи Сети сообщили о сбое в мессенджере Telegram
11:41
Шоу-бизнес
Рэпер L'One и его жена стали многодетными родителями
11:40
Экономика
Россияне отказываются от одобренной ипотеки в поисках лучших кредитных условий
11:40
Происшествия
Количество жертв обрушения метромоста в Мехико увеличилось до 23 человек
11:36
Общество
Министр здравоохранения Франции надеется на отмену масочного режима в стране летом
11:32
Общество
Поезда между Россией и Финляндией планируют снова запустить этим летом
11:25
Происшествия
Труп неизвестного найден возле заброшенного вагончика в Ленобласти
11:23
Экономика
Экономист назвал причину, почему Польша не сможет отказаться от российского газа
11:22
Экономика
Инвесторы считают ослабление рубля маловероятным
11:20
Общество
Около 30 берез появились в самарском Парке победы в рамках акции «Сад памяти»
11:18
Общество
Петербург усилит контроль на границе накануне ПМЭФ и Евро-2020
11:18
Общество
Инфекционист Акинфиев: майские праздники помогут снизить рост заболеваемости COVID-19
11:18
Происшествия
Незарегистрированная туристка утонула при сплаве по реке Песчаная на Алтае
11:17
Шоу-бизнес
Александр Шоуа показал свою новую квартиру в элитном жилом комплексе на окраине Москвы
11:16
Политика
Оборванная традиция. Почему Украина проиграла Донбассу. Колонка Анатолия Вассермана
Все новости

Рэпер L'One и его жена стали многодетными родителями

Шоу-бизнес
Рэпер L'One и его жена стали многодетными родителями
instagram.com  /  @l_one_mars

Москва, 4 мая. Известный рэпер L'One (настоящее имя Леван Горозия) сообщил о радостном событии, произошедшем в его семье. У исполнителя родился третий ребенок.

Хорошей новостью музыкант поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Рэпер и его жена Анна стали многодетными родителями. У пары уже есть семилетний сын Михаил и четырехлетняя дочь Софико.

«Мой самый важный трехочковый в жизни!» — написал L'One.

Исполнитель опубликовал снимок, на котором предстал перед поклонниками в медицинском костюме. Похоже, Горозия присутствовал на родах. Рэпер не уточнил пол новорожденного, но зато поблагодарил в посте свою жену.

«Спасибо за все! Все песни мира о любви тебе!» — обратился к супруге музыкант.

Подписчики Горозии поздравили его с радостным событием и пожелали здоровья малышу. Среди комментаторов отметились и звезды, например, певица Рита Дакота.

«Поздравляю вас, дорогие», — написала она.

L'One долгое время сотрудничал с лейблом рэп-исполнителя Тимати Black Star. После ухода из компании Горозии пришлось судиться за сценический псевдоним. В апреле 2021 года рэпер подписал соглашение с представителями Black Star и смог вернуть имя, под которым он прославился.

рэпер Горозия l one
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 123904 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 51238 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 50174 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 41672 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 37645 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер L'One и его жена стали многодетными родителями
Рейтинг@Mail.ru