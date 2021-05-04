Рэпер L'One и его жена стали многодетными родителями

Москва, 4 мая. Известный рэпер L'One (настоящее имя Леван Горозия) сообщил о радостном событии, произошедшем в его семье. У исполнителя родился третий ребенок.

Хорошей новостью музыкант поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Рэпер и его жена Анна стали многодетными родителями. У пары уже есть семилетний сын Михаил и четырехлетняя дочь Софико.

«Мой самый важный трехочковый в жизни!» — написал L'One.

Исполнитель опубликовал снимок, на котором предстал перед поклонниками в медицинском костюме. Похоже, Горозия присутствовал на родах. Рэпер не уточнил пол новорожденного, но зато поблагодарил в посте свою жену.

«Спасибо за все! Все песни мира о любви тебе!» — обратился к супруге музыкант.

Подписчики Горозии поздравили его с радостным событием и пожелали здоровья малышу. Среди комментаторов отметились и звезды, например, певица Рита Дакота.

«Поздравляю вас, дорогие», — написала она.

L'One долгое время сотрудничал с лейблом рэп-исполнителя Тимати Black Star. После ухода из компании Горозии пришлось судиться за сценический псевдоним. В апреле 2021 года рэпер подписал соглашение с представителями Black Star и смог вернуть имя, под которым он прославился.