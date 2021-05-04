Экономист назвала абсурдными новые судебные иски Nabu против «Северного потока — 2»

Иски против «Северного потока — 2» связаны с приближающимися выборами в бундестаг, которые состоятся в сентябре. Видимо, таким образом партия «зеленых» (официальное название «Союз-90/Зеленые». — Прим. ФАН) пытается мобилизовать свой электорат. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иск против «СП-2»

Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство российского трубопровода «Северного потока — 2».

«Иск касается незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», — говорится в заявлении пресс-службы Nabu.

Федеральное агентство новостей /

Этому предшествовала процедура возражения: она началась в 2018 году, а в последний раз ее расширили в марте 2021 года после утверждения второй поправки.

Не первый иск

Как отметила Наталья Мильчакова, этот судебный иск не первый: еще в 2020 году NABU совместно с другой ассоциацией экологов DUH подавала иск в суд на то, что «Северный поток — 2» якобы может нанести вред флоре и фауне Балтийского моря, но этот иск был отклонен. Теперь NABU и DUH решили повторить то же самое, только обратившись с исками в суд не совместно, а по отдельности и по другим основаниям, причем DUH — по совершенно надуманному и абсурдному (что трубопроводный газ из России вообще является экологически вредным топливом).

«Эти иски, скорее всего, связаны с приближающимися выборами в бундестаг, которые состоятся в сентябре. Видимо, таким образом партия «зеленых» пытается мобилизовать свой электорат, как правило, проамерикански настроенный. Но эти судебные иски, как и предыдущий, не имеют перспектив. Однако, вероятно, что их авторы преследуют более долгосрочные цели: теоретически пролоббировать интересы Польши, а на самом деле — США, которые уже поставляют в Польшу СПГ. И таким образом заставить власти Германии заполнять будущий «Северный поток — 2» российским газом только наполовину», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Но, обратила внимание экономист, даже если это произойдет, цена газа для Германии в этом случае будет выше, чем если бы «Северный поток — 2» заполнялся только российским газом. В Германии это понимают, как и то, что природный газ является экологически чистым и безопасным топливом.

«Судебные иски против «Северного потока — 2» не могут помешать строительству газопровода», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».