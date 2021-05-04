Россияне отказываются от одобренной ипотеки в поисках лучших кредитных условий

Москва, 4 мая. Около трети россиян, которым банк одобрил ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выходных условиях, сообщил портал Online-Ipoteka.

По данным аналитиков, более половины добровольно отвергнувших ипотеку граждан рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5%. При этом порядка 20% «отказников» не устраивают предложенные сроки кредитования. Они хотят выплачивать кредит максимум десять лет, однако их доходы позволяют это сделать за 20 и более лет.

Как пишут «Известия», примерно 15% россиян из тех, которые отказались от ипотеки, впоследствии арендуют жилье, а около 10% потенциальных заемщиков ждут снижения ставок. По мнению экспертов, долю добровольных отказов от ипотеки можно снизить, если начать развивать в России программы повышения финансовой грамотности.

Центробанк РФ зафиксировал в первом квартале 2021 года рост объема выдачи ипотечных кредитов. По информации регулятора в январе-марте россияне оформили ипотеку на 1,163 трлн рублей, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.