Количество жертв обрушения метромоста в Мехико увеличилось до 23 человек

Мехико, 4 мая. Власти мексиканской столицы обнародовали новые данные по числу погибших и раненых в результате обрушения метромоста.

По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, в городских больницах находятся 65 человек, 23 горожанина погибли.

Обрушение произошло поздно вечером, когда по мосту двигался состав. Центральная часть сооружения, в частности, одна из опорных балок не выдержала нагрузки. Вагоны с пассажирами полетели вниз, сообщал ФАН.

Мост располагался на высоте в пять метров, под ним проходит достаточно оживленное шоссе. Часть состава и куски переправы рухнули на проезжавшие машины.