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Главный тренер сборной Дагестана по борьбе рассказал, как вырастить чемпиона

Общество
Главный тренер сборной Дагестана по борьбе рассказал, как вырастить чемпиона
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Махачкала, 4 мая. Чтобы достичь высоких результатов в вольной борьбе, ребенка следует привести в соответствующую спортивную секцию в десятилетнем возрасте и не форсировать его нагрузки. Такого мнения придерживается главный тренер по борьбе сборной Дагестана Гаджи Рашидов.

По его словам, многие родители отдают в спорт своих детей в раннем возрасте и хотят, чтобы в течение короткого времени он начал завоевывать титулы. Однако процесс подготовки ребенка должен проходить постепенно, уверен специалист.

«Мнения по поводу того, когда привести ребенка на борьбу, разнятся: кто-то говорит в восемь лет, кто-то даже в шесть, кто-то предлагает в 10 или в 12 лет. Мое мнение — отдать ребенка в 10 лет и не форсировать события. Многие родители приводят ребенка и сразу начинают делать из него чемпиона, начинают гонять. Так нельзя, ребенок должен быть ребенком, на начальном этапе больше следует делать упор на игровые упражнения, например, кувырки», — рассказал журналистам Рашидов.

Он также подтвердил, что в Дагестане уже не первый год наблюдается очень большая конкуренция за попадание в сборную по борьбе. По словам тренера, на первенство республики среди юношей, как правило, заявляются по 200-300 человек.

Ранее ФАН сообщал о рецидиве травмы колена лидера российской сборной по вольной борьбе, олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. Рашидов заверил, что спортсмен восстановится к предстоящей Олимпиаде в Токио.

россия дагестан вольная борьба
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