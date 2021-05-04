Поезда между Россией и Финляндией планируют снова запустить этим летом

Москва, 4 мая. Представители РЖД рассчитывают, что поезда «Аллегро», которые курсировали между РФ и Финляндией, вернутся в расписание этим летом.

Таким образом между государствами смогут путешествовать отдельные категории граждан, заявил журналистам заместитель генерального директора холдинга ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Он заявил, что вопрос восстановления железнодорожного сообщения обсуждался с финскими коллегами.

«Это пока будет не туристический сегмент, это будет сегмент перевозок, которые идут по постановлению правительства, это прежде всего дипломаты, лица, имеющие двойное гражданство и так далее», — передает слова Пегова ТАСС.

Вероятнее всего движение возобновит поезд «Аллегро», соединяющий Санкт-Петербург и Хельсинки. Точной даты не называется, так как окончательно решение будет принимать оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Совместно с финскими железными дорогами будем стараться хотя бы несколькими парами поездов это движение летом начать осуществлять», — заявил он.

В то же время дополнительный поезд из Владивостока в Хабаровск и обратно будет курсировать до 11 мая, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Билеты доступны в кассах РЖД.