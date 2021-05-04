Труп неизвестного найден возле заброшенного вагончика в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники полиции выясняют личность и обстоятельства смерти мужчины, чей труп найден на территории Всеволожского района.

Днем в дежурную часть поступило сообщение от жительницы поселка Романовка. Она рассказала о найденном трупе незнакомца. Тело лежало возле заброшенного вагончика.

Прибывшие стражи порядка констатировали отсутствие каких-либо документов у гражданина, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Погибший был одет в черную куртку, синие джинсы, шапку и кроссовки такого же цвета.

Петербуржец обнаружил в квартире мертвого приятеля. Страшную находку он сделал, заглянув в окно на первом этаже, сообщал ФАН.