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Инвесторы считают ослабление рубля маловероятным

Экономика
Инвесторы считают ослабление рубля маловероятным
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Москва, 4 мая. Ослабление курса рубля к американскому доллару в ближайшие недели маловероятно, говорится в сообщении инвестиционной компании «Иволга Капитал».

Весной 2021 года рубль принципиально не ослаб и в течение апреля даже несколько раз укрепился к доллару, отметил гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его мнению, российская валюта «в значительной мере вобрала в себя худшие ожидания участников рынка», поэтому в ближайшей перспективе падения курса не предвидится.

«Думаю, в предстоящие недели рубль будет или стабилен вблизи сложившихся котировок, или укрепится», — отметил Хохрин.

Его слова подтверждают данные первых торгов мая на Московской бирже. В начале сессии рубль укрепился к доллару на 4,25 копейки, до 75,167 рубля. Евро при этом подорожал до 90,935 рубля, прибавив символические 0,5 копейки.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов ранее рассказал, как длинные майские выходные повлияют на курс рубля. Специалист заметил, что российская валюта все еще продолжает испытывать влияние геополитических факторов.

доллар прогноз рубль
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