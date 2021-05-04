Около 30 берез появились в самарском Парке победы в рамках акции «Сад памяти»

Самара, 4 мая. Сотрудники крупных компаний региона приняли участие в ежегодной международной акции «Сад памяти».

В рамках международной акции, которая состоялась 1 мая, сотрудники крупных предприятий Самары высадили 27 молодых берез в Парке культуры и отдыха имени 30 лет Победы. Мероприятие состоялось при поддержке Департамента по делам молодежи при Министерстве образовании и науки Самарской области.

«Мы подумали, что по смыслу акция перекликается с грядущим празднованием Дня Победы. Волонтерам благодарны за помощь. Мы ценим людей, готовых прилагать усилия и тратить время на дела, направленные на общественное благо», — отметила представитель Департамента по делам молодежи Самарской области Анастасия Ходорева.

Акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин предложил сделать ее ежегодной. В ходе акции, присоединиться к которой может любой желающий в любой стране, планируется высадка 27 миллионов деревьев. Они олицетворяют собой памятники всем героям ВОВ.

На днях волонтеры военных гарнизонов ЗВО раздали свыше 100 тысяч георгиевских ленточек в ходе международной акции «Георгиевская лента». Раздача лент проходила у воинских мемориалов и на главных площадях крупных городов, а также в селах и деревнях, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.