Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 11:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:52
Общество
Собянин рассказал о планах по развитию речного транспорта в Москве
11:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант растрогал подписчиков снимком воссоединившихся после разлуки жены и падчерицы
11:50
Происшествия
Сгнивший труп темнокожего мужчины обнаружили в Подмосковье
11:49
Армия
В NI объяснили, почему ВВС США не видать истребителей с лазерными «пушками»
11:47
Шоу-бизнес
Сын Любови Полищук рассказал о чудовищной жизни в школе-интернат
11:46
Общество
Пользователи Сети сообщили о сбое в мессенджере Telegram
11:41
Шоу-бизнес
Рэпер L'One и его жена стали многодетными родителями
11:40
Экономика
Россияне отказываются от одобренной ипотеки в поисках лучших кредитных условий
11:40
Происшествия
Количество жертв обрушения метромоста в Мехико увеличилось до 23 человек
11:36
Общество
Министр здравоохранения Франции надеется на отмену масочного режима в стране летом
11:32
Общество
Поезда между Россией и Финляндией планируют снова запустить этим летом
11:25
Происшествия
Труп неизвестного найден возле заброшенного вагончика в Ленобласти
11:23
Экономика
Экономист назвал причину, почему Польша не сможет отказаться от российского газа
11:22
Экономика
Инвесторы считают ослабление рубля маловероятным
11:20
Общество
Около 30 берез появились в самарском Парке победы в рамках акции «Сад памяти»
11:18
Общество
Петербург усилит контроль на границе накануне ПМЭФ и Евро-2020
11:18
Общество
Инфекционист Акинфиев: майские праздники помогут снизить рост заболеваемости COVID-19
11:18
Происшествия
Незарегистрированная туристка утонула при сплаве по реке Песчаная на Алтае
11:17
Шоу-бизнес
Александр Шоуа показал свою новую квартиру в элитном жилом комплексе на окраине Москвы
11:16
Политика
Оборванная традиция. Почему Украина проиграла Донбассу. Колонка Анатолия Вассермана
Все новости

Около 30 берез появились в самарском Парке победы в рамках акции «Сад памяти»

  /   Обновлено: 04 мая 2021 11:21
Общество
Около 30 берез появились в самарском Парке победы в рамках акции «Сад памяти»
wikipedia.org  /  Percita at Flickr

Самара, 4 мая. Сотрудники крупных компаний региона приняли участие в ежегодной международной акции «Сад памяти».

В рамках международной акции, которая состоялась 1 мая, сотрудники крупных предприятий Самары высадили 27 молодых берез в Парке культуры и отдыха имени 30 лет Победы. Мероприятие состоялось при поддержке Департамента по делам молодежи при Министерстве образовании и науки Самарской области.

«Мы подумали, что по смыслу акция перекликается с грядущим празднованием Дня Победы. Волонтерам благодарны за помощь. Мы ценим людей, готовых прилагать усилия и тратить время на дела, направленные на общественное благо», — отметила представитель Департамента по делам молодежи Самарской области Анастасия Ходорева.

Акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин предложил сделать ее ежегодной. В ходе акции, присоединиться к которой может любой желающий в любой стране, планируется высадка 27 миллионов деревьев. Они олицетворяют собой памятники всем героям ВОВ.

На днях волонтеры военных гарнизонов ЗВО раздали свыше 100 тысяч георгиевских ленточек в ходе международной акции «Георгиевская лента». Раздача лент проходила у воинских мемориалов и на главных площадях крупных городов, а также в селах и деревнях, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

сад памяти хорошие новости россии березы
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 123904 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 51238 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 50174 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 41672 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 37645 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Около 30 берез появились в самарском Парке победы в рамках акции «Сад памяти»
Рейтинг@Mail.ru