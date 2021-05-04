Незарегистрированная туристка утонула при сплаве по реке Песчаная на Алтае

Барнаул, 4 мая. Сотрудники МЧС нашли тело члена незарегистрированной туристической группы, утонувшей во время сплава по реке Песчаная.

Стражи порядка организовали доследственную проверку по факту гибели женщины на реке Песчаная в Алтайском крае, сообщает «Алтайская правда». Инцидент произошел неподалеку от поселка Красная горка.

Погибшая являлась членом туристической группы из Новосибирской области, не проходившей регистрацию в МЧС. Во время сплава на одном из порогов катамаран и рафт перевернулись, несколько человек оказались в воде. В итоге на берег выбрались 14 из 15 туристов, а тело пропавшей женщины позже обнаружили сотрудники МЧС.

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