Александр Шоуа показал свою новую квартиру в элитном жилом комплексе на окраине Москвы

Москва, 4 мая. Солист группы «Непара» и композитор Александр Шоуа продемонстрировал свою московскую квартиру, в которую он переехал с женой и дочерью в конце 2020 года.

Певец приобрел квартиру площадью 111 квадратных метров в элитном жилом комплексе, расположенном на окраине Москвы, в деревне Рассказовка. Шоуа сознательно сбежал от городской суеты в место с хорошей экологической обстановкой. Рядом с домом исполнителя находится огромный парк.

Солист «Непары» купил квартиру примерно за 15 миллионов рублей. Певец и его семья перебрались в новое жилье, не дождавшись всей мебели.

«Достаточно, что была кухня, на которой можно готовить. Будете смеяться, но первое время у нас даже не работала плита — приходилось обходиться без горячего», — рассказал Шоуа.

Артист до сих пор ждет диван, который должен занять место в гостиной. Зато в квартире композитора есть несколько интересных предметов, например, проигрыватель дисков и пластинок, а также хьюмидор — большой ящик для хранения сигар.

Судя по снимкам издания «СтарХит», интерьер квартиры солиста «Непары» выполнен в светлых тонах. Несмотря на недавний переезд, певец уже мечтает о собственном доме, в который можно перевезти музыкальную студию.

Александр Шоуа выступал в дуэте «Непара» вместе с Викторией Талышинской. Поклонники подозревали, что у солистов был роман, но исполнитель это опровергает.