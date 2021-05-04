Звезда TikTok Дина Саева не смогла ответить, кто такие Игорь Крутой и Никита Михалков

Москва, 4 мая. Блогер Дина Саева, на которую подписано более 20 миллионов человек, шокировала зрителей своими знаниями. Звезда TikTok не смогла ответить, кто такие Игорь Крутой и Никита Михалков.

Дина Саева стала новой гостьей YouTube-шоу скандальной телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Последняя по традиции устроила тест на кругозор, который популярный блогер с треском провалила. Она ответила всего на пару вопросов и то благодаря подсказкам ведущей.

Так, она угадала Владимира Высоцкого, но не смогла назвать ни одной его композиции. Кроме того, Саевой потребовалось много времени, чтобы вспомнить заслуги Валентины Терешковой — первой женщины в космосе. Профессии других знаменитостей звезда TikTok назвать не смогла. Чулпан Хаматову она назвала поэтессой из-за созвучия ее фамилии с Анной Ахматовой.

«Игорь Крутой, что-то знакомое. Это точно не политик, иначе бы он не носил такую фамилию. Певец?» — гадала Саева.

Не знаком блогеру оказался и Никита Михалков — его она тоже записала в поэты. Собчак попыталась намекнуть звезде TikTok на правильный ответ и спросила, знает ли она шоу «Бесогон». Однако у Саевой это вызвало только одну ассоциацию — самогон, сообщает сайт 360tv.ru.

Пользователи Сети были шокированы такими «знаниями» девушки. В комментариях они раскритиковали ее за нелепые ошибки и незнание простых вещей. Они также высмеяли блогера за оговорку: вместо «фурор» она сказала «курор».

«Дина — ты курор! Вся суть интервью в одном слове»; «Бузова может выдохнуть: наконец-то нашелся кто-то глупее ее!»; «Что-то после этого я и сам двух слов связать не могу», — написали зрители под выпуском.

Звезда TikTok 22-летняя Дина Саева из-за своего незнания знаменитостей отечественного шоу-бизнеса поссорилась с певцом Сергеем Лазаревым на пресс-завтраке «Муз-ТВ».