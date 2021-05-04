Российский врач оценил советы Роспотребнадзора по защите от клещей

Москва, 4 мая. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как следовать им, чтобы максимально обезопаситься от укусов паукообразных.

Весна традиционно является сезоном активизации клещей, многие из которых могут быть переносчиками вирусного энцефалита. Специалисты Роспотребнадзора регулярно обновляют данные по ситуации с паукообразными в регионах и напоминают о мерах безопасности. В частности, для прогулок советуют выбирать одежду с длинными рукавами и резинками на запястьях, высокую обувь и головной убор. Все открытые участки тела эксперты рекомендуют обрабатывать репеллентами.

Дубинин отметил, что рекомендации Роспотребнадзора полные и понятные, но добавил несколько собственных советов. Врач подчеркнул необходимость регулярных осмотров на предмет наличия клещей во время и после прогулок в потенциально опасных местах.

«Одежда должна быть однотонной, чтобы клеща было видно на ней. Желательно, чтобы на вас был энцефалитный костюм, противоклещевой, он же антикомариный. Поэтому, если мы можем рекомендовать завести себе такой, для тех, кто лес посещает регулярно, этот костюм большинство перечисленных Роспотребнадзором рекомендаций закроет», — сказал дезинфектолог в комментарии Nation News.

Он также добавил, что обрабатывать репеллентами стоит не только открытые области тела, но и непосредственно одежду. В этом случае, если клещ окажется дома и начнет искать себе жертву, с высокой вероятностью столкнется с «отравленными» вещами и умрет.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг в связи со стартом сезона активности клещей. По данным ведомства, обращаемость в больницы пострадавших от укусов насекомых не превышает среднемноголетние значения.