Победитель «Маски» Jony похудел за время участия в проекте на шесть килограммов

Москва, 4 мая. Молодой исполнитель Jony стал победителем второго сезона шоу «Маска». По словам певца, несколько раз костюмерам приходилось подгонять его костюм , ведь он сильно «согнал воду».

Jony скрывался в маске Крокодила в щегольском желтом костюме и шляпе. Исполнитель хита «Комета» три месяца умело водил за нос членов жюри и сотни тысяч зрителей. Кого только Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Регина Тодоренко не слышали в образе рептилии. Правильная версия прозвучала лишь накануне финала — как случайное предположение.

Исполнитель признается, что ему очень повезло с костюмом, который не был таким массивным, как у других участников. Однако и в образе Крокодила есть свои минусы. Большая часть маски сделана из натуральной кожи, поэтому порой певцу не хватало воздуха.

«На самом деле — огромная благодарность костюмерам, которые сотворили чудо: Маска, хоть и выглядит внушительно, но голова и хвост достаточно легкие. Поэтому можно спокойно двигаться, танцевать и прыгать. Единственный минус — натуральная кожаность, под которой ощутимо не хватало воздуха. Тем более с такими-то телодвижениями», — рассказал победитель «Маски» в интервью изданию «Стархит».

Такие жаркие выступления в костюме не могли не сказаться на фигуре Jony. По его словам, за время проекта он значительно «согнал воду». Оказалось, что на шоу артист пришел с весом 76 килограммов, а к концу проекта он весил на шесть килограммов меньше.

«Значительно сбросил, даже ребята, которые меня одевали, замечали, что рубашка на мне все свободнее и свободнее висит. Ну, это забавно, круто, поэтому, если кто-то хочет похудеть и не знает как — шоу «Маска» вам в помощь!» — с юмором отметил певец.

Финал второго сезона «Маски» не обошелся без скандалов. Многих зрителей не устроило, что победу присудили Крокодилу. По их мнению, деньги и влиятельные знакомые помогли Jony стать победителем шоу.