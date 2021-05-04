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Оперштаб сообщил о 7770 новых случаях коронавируса в России

  /   Обновлено: 04 мая 2021 11:20
Общество
Оперштаб сообщил о 7770 новых случаях коронавируса в России
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 4 мая. Российские медики за сутки выявили 7770 случаев коронавируса в 82 регионах. Более чем у 12% пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции.

В Москве выявлено 2050 случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге инфекцию диагностировали у 709 граждан. В Московской области коронавирус выявлен у 625 местных жителей. В Ростовской области — у 220. За минувшие сутки в регионах РФ зафиксировано 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Полностью выздоровели еще 6755 человек.

Всемирная организация здравоохранения даст оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» летом, заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Предварительно специалисты намерены составить досье на препарат.

россия коронавирус оперштаб
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