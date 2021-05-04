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В Китае восхитились «дерзостью» России в ответ на провокации НАТО в Балтийском море

Армия
В Китае восхитились «дерзостью» России в ответ на провокации НАТО в Балтийском море
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Пекин, 4 мая. Россия дала эффектный ответ на провокации США и НАТО в Балтийском море. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

В апреле 2021 года пресс-служба НАТО сообщила о том, что в небе над Балтийским морем появилась группа российских истребителей, которая направились к эсминцу «Дональд Кук» ВМС США. На защиту американского корабля в воздух были поднят истребитель F-16 ВВС Бельгии, который попытался перехватить российские самолеты, передает «ПолитРоссия».

Позднее в Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали международных норм, так как их полет осуществлялся в соответствии с правилами. В НАТО согласились с утверждениями российской стороны, однако выразили уверенность, что даже в этом случае истребители ВКС РФ якобы представляют угрозу кораблю ВМС США.

Аналитики Sohu назвали действия российской стороны вполне закономерными, а также восхитились «дерзостью» России в ответ на провокации США и НАТО в Балтийском море. При этом вызывающие действия США не ограничились Балтийским регионом. В конце апреля американский ракетный эсминец «Портер» совершил «круиз» у берегов Крыма. Корабль ВМС США отслеживал надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота ВМФ РФ. Кроме того, в этот момент большое количество американских противолодочных самолетов P-8 Poseidon, разведывательных самолетов RC-135, а также беспилотных летательных аппаратов RQ-4 и разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 совершали полеты у границ России.

Ранее стало известно, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет вблизи дальневосточных российских границ в районе Камчатки. Американский самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске. Его маршрут включал в себя юго-восточное побережье Камчатки, передает сайт 360tv.ru.

россия сша вмс сша балтийское море
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