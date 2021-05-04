Компания Volkswagen начала прием заказов на новый кроссовер Talagon

Москва, 4 мая. Немецкая автомобильная компания Volkswagen объявила о старте приема заказов на новый кроссовер Talagon.

Ожидается, что автомобиль станет самым большим SUV марки. Его габариты составят 5152х2002х1795 при колесной базе в 2980 мм. В лицевой части машины конструкция оптики плавно переходит в решетку радиатора. Talagon имеет массивный бампер, а задние фонари объединены в моноблок. На двери багажника установлен спойлер, а боковые двери украшены полосой из хрома.

Серьезные изменения получил салон автомобиля. Отдельного внимания заслуживает приборная панель, оснащенная большим экраном мультимедийного комплекса. Моторная гамма Talagon состоит из двух двигателей объемом 2,0 литра. Мощность первого составляет 186 лошадиных сил, а второго — 220 «лошадей». Стоимость машины начинается от 3,7 млн рублей.

Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс ранее сообщил, что компания собирается разрабатывать программное оборудование самостоятельно. Он подчеркнул, что такой шаг — это ответ на решение Tesla, которая может интегрировать микросхемы специальной конструкции.