День Звездных войн: Да пребудет с вами 4 мая

День Звездных войн, или День Люка Скайуокера отмечается 4 мая. Праздник неофициальный, но тем не менее регулярно отмечается фанатами эпопеи. Поклонники фантастической саги вот уже восемь лет организовывают фестивали, встречи, тематические вечеринки, делают косплеи и активно делятся ими в соцсетях.

ФАН разобрался, почему фанаты выбрали Днем Звездных войн именно 4 мая, а также выяснил, кто и как отмечает праздник сегодня.

Да пребудет с тобой Сила

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Именно эта фраза помогла поклонникам определиться с датой празднования Дня Звездных войн. Дело в том, что в оригинале цитата звучит так: «May the Force be with you». Но некоторые фанаты стали обыгрывать ее иначе: «May the fourth be with you» (Да пребудет с тобой 4 мая).

Каламбур разошелся между фан-клубами, поклонникам так понравилось созвучие, что в уже в 2011 году 4 мая прошло первое крупное мероприятие в честь кинофраншизы. Это был костюмированный фестиваль в Торонто.

Спустя два года правообладатель франшизы — компания Disney — признал 4 мая официальным Днем Звездных войн.

Интересный факт: изначально предполагалось сделать Днем Звездных войн 25 мая — в честь выхода первого фильма эпопеи в 1977 году. Эта дата стала тематическим днем, приуроченным к миру джедаев, но среди фанатов более популярным числом все равно осталось 4 мая.

Праздник джедаев

starwars.com / Постер к фильму «Звездные Войны. Эпизод II: Атака колонов»

ФАН посмотрел, как отмечают День Звездных войн в разных странах. Так как ограничения из-за коронавируса еще нигде не сняты окончательно, грандиозных фестивалей сегодня не намечается. Зато некоторые фанаты креативно подошли к празднованию даже в условиях пандемии.

Например, в городе Мельбурн в Австралии прямо на улице местный музыкант, облачившись в костюм Дарта Вейдера, на электро-гитаре играет хиты американского певца Майкла Джексона. Видео выступления появилось в Twitter-аккаунте администрации города Мельбурн.

В Лос-Анджелесе в США поклонники «Звездных войн» вышли на битву световыми мечами. Парные бои закончились дружным скрещиванием лазеров и кличем «Star Wars!». На вечеринку пришли даже малыши — одного из них нарядили в костюм Дарт Вейдера.

Happy Star Wars Day - May the Fourth Be With You (unless you hate SW, then happy Tuesday to you). #starwars #StarWarsDay pic.twitter.com/O9xNucWuFT — David Derks (@dderks) May 4, 2021

Песню Cantina Band, написанную для «Звездных войн» Джоном Уильямсом, исполнила группа DCapella. Запись выложили Twitter-аккаунте Disney Music.

Поздравили с праздников всех джедаев и в официальном российском фан-аккаунте «Звездных войн» в Facebook.

Во Всемирной федерации бадминтона в Малайзии поклонников саги поздравили шуточным роликом, где спортсмены вместо ракеток используют световые мечи.

May the fourth be with you ⬇️

Tag a friend who you want to play Jedi Badminton with ????#StarWarsDay

???? credit: bamosbellamy pic.twitter.com/j4BKrI6iuu — BWF (@bwfmedia) May 4, 2021

Подобное видео смонтировал телеканал GOLFTV и выложил у себя в Twitter-аккаунте. Как можно догадаться, здесь световой меч используют вместо клюшки для гольфа.

Конечно, не мог не поздравить поклонников космической эпопеи один из главных актеров — исполнитель роли Люка Скайуокера — Марк Хэммил. В Twitter он пригласил фанатов на межгалактический вечер в честь Дня Звездных войн.

TONIGHT! #May4th-5pm/Pacific (adjust for your timezone worldwide) Join me, a few of my friends & surprise superstars for this amazing event with RWQuarantunes benefiting the USC William & Leslie McMorrow Neighborhood Academic Initiative! https://t.co/MlKXHrOyn7 pic.twitter.com/QWPHcAnPxP — Mark Hamill (@HamillHimself) May 3, 2021

Также праздник не обошел стороной американский ведущий «The Tonight Show» Джимми Фэллон. Вместе с группой The Roots он акапельно исполнил саундтрек к «Звездным войнам».

В общем, несмотря на ограничения из-за пандемии, фанатов «Звездных войн» не остановить: как говорится, пребывают с ними сила и вера в победу светлой стороны.

Ранее ФАН сообщал, что студия Lucasfilm выпустила трейлер мультфильма «Звездные войны: Бракованная партия». Действие сериала развернется после завершения «Войн клонов» — когда у власти утвердилась империя.