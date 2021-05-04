Корпорация Apple приобрела эксклюзивные права на новый фильм с Томом Хэнксом

Лос-Анджелес, 4 мая. Американская корпорация Apple выкупила эксклюзивные права на новый фантастический фильм «Финч», главную роль в котором сыграл актер Том Хэнкс.

Изначально ленту, снятую студией Amblin Entertainment, должна была выпустить в прокат компания Universal. Теперь же зрители смогут увидеть фантастическую кинокартину на платформе Apple TV+, пишет Deadline. Дата премьеры пока хранится в секрете.

Режиссером «Финча» выступил Мигель Сапочник, известный зрителям по многим эпизодам сериала «Игра престолов». Хэнкс сыграл в фильме инженера-робототехника Финча, который выжил после катастрофы, превратившей Землю в пустошь. Герой живет в подземном бункере вместе с собакой, но однажды он отправляется в опасное путешествие вместе с питомцем и роботом.

Сервис Apple TV+ ранее показал промо-ролик, в котором анонсировал все премьеры года. В видео попали трейлеры новых сезонов проектов «Утреннее шоу», «Сказать правду» и «Берег москитов».