Аналитики рассказали об успехе «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Лос-Анджелес, 4 мая. Аналитики из мониторинговой компани Samba TV рассказали, как обстоят дела на стриминговых сервисах у режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

После премьеры фильма Снайдера на потоковом сервисе HBO Max состоялись два других громких релиза — «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат». Вместе с декабрьским релизом «Чудо-женщины: 1984» они опередили режиссерскую версию «Лиги справедливости» по просмотрам.

Однако, в отличие от трех этих фантастических боевиков, компания Warner Bros. вообще не рекламировала кинокомикс Снайдера. Маркетинг лег на плечи непосредственно режиссера и стриминговых платформ. Принципиальная позиция студии не помешала четырехчасовому эпику за 39 дней с момента премьеры вдвое увеличить свою аудиторию. За первый уик-энд фильм посмотрели 1,8 миллиона пользователей, и с тех пор цифра доросла до 3,7 миллиона, передает Samba TV.

Это хороший результат для проекта, который предназначался для просмотра преданным фанатам вселенной DC. Только таким хардкорным поклонникам важна разница между режиссерской и студийной версиями кинокомикса. Однако ни HBO Max, ни Warner Bros. данные Samba TV никак не комментируют и своей информацией о просмотрах по-прежнему не делятся.

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