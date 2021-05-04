Стоимость литра АИ-92 на некоторых АЗС превысила 45 рублей

Братск, 4 мая. Некоторые автозаправки в России обновили цены на бензин. Например, литр топлива марки АИ-92 на АЗС Братска подорожал сразу на 30 копеек, до 45,25 рубля.

Литр АИ-95 обойдется местным автомобилистам в 47,75 рубля, а АИ-98 — в 53,15 рубля. Последний раз бензин на АЗС Братска дорожал месяц назад. В начале апреля бензин прибавил в цене также на 30 копеек. При этом с начала года автомобильное топливо дорожает уже пятый раз. За это время цены на литр АИ-92 и АИ-95 выросли на 1,5 рубля, а на АИ-98 — на 2,15 рубля.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин ранее рассказал о мерах по сдерживанию роста цен на бензин. По его словам, корректировка демпфера позволит АЗС не повышать стоимость горючего с сохранением маржинальности.

Перед этим Минэнерго РФ предложило ввести временный запрет на экспорт бензина. Однако, как считают эксперты, правительство пойдет на такую меру лишь в крайнем случае.