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Названы зарубежные направления, открытия которых больше всего ждут российские туристы

Общество
Названы зарубежные направления, открытия которых больше всего ждут российские туристы
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Москва, 4 мая. Жители Российской Федерации перечислили страны, куда хотят отправиться после открытия границ и снятия ограничений по COVID-19, сообщает компания OneTwoTrip.

Большинство участников опроса сервиса (20%) заявили, что ждут возможности поехать в Италию. Еще 10% планируют отправиться в Таиланд после решения ситуации с коронавирусом, а 8% — в Испанию, сказано в пресс-релизе OneTwoTrip.

Российские туристы также хотят побывать во Франции, такой вариант поддержали 5% респондентов, Вьетнам (3%), Индонезию (2,5%), Португалию (2%). Еще 1,8% участников социологического исследования думают о путешествии на территории Германии и Японии.

За новостями о возможном открытии границ следят 73,5% жителей Российской Федерации, принявших участие в опросе. Еще 44% путешественников объяснили, что начинают сразу искать билеты после того, как видят сообщения об отмене ограничений на поездки в какую-то страну. Всего в социологическом исследовании приняли участие 3960 человек.

Отечественные путешественники, которые решили отдать предпочтение внутреннему туризму в этом году, чаще всего планируют путешествие в Крым. Также многие россияне хотят провести летние отпуска в Сочи.

россияне опрос страны путешествия
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Все новости / Общество / Названы зарубежные направления, открытия которых больше всего ждут российские туристы
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