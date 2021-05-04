Названы зарубежные направления, открытия которых больше всего ждут российские туристы

Москва, 4 мая. Жители Российской Федерации перечислили страны, куда хотят отправиться после открытия границ и снятия ограничений по COVID-19, сообщает компания OneTwoTrip.

Большинство участников опроса сервиса (20%) заявили, что ждут возможности поехать в Италию. Еще 10% планируют отправиться в Таиланд после решения ситуации с коронавирусом, а 8% — в Испанию, сказано в пресс-релизе OneTwoTrip.

Российские туристы также хотят побывать во Франции, такой вариант поддержали 5% респондентов, Вьетнам (3%), Индонезию (2,5%), Португалию (2%). Еще 1,8% участников социологического исследования думают о путешествии на территории Германии и Японии.

За новостями о возможном открытии границ следят 73,5% жителей Российской Федерации, принявших участие в опросе. Еще 44% путешественников объяснили, что начинают сразу искать билеты после того, как видят сообщения об отмене ограничений на поездки в какую-то страну. Всего в социологическом исследовании приняли участие 3960 человек.

Отечественные путешественники, которые решили отдать предпочтение внутреннему туризму в этом году, чаще всего планируют путешествие в Крым. Также многие россияне хотят провести летние отпуска в Сочи.