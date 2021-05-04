Жителям Коми пообещали стабильно теплую погоду к концу мая

Сыктывкар, 4 мая. Стабильно теплая погода без осадков установится в Республике Коми в конце мая, заявили синоптики из ЦГМС.

В первой половине месяца погода в Республике будет находиться под влиянием ряда циклонов. В связи с этим в ближайшие две недели погода здесь будет дождливой. Однако вскоре ей на смену придет сухая и солнечная, сообщили эксперты их ЦГМС.

«Температура воздуха в первые две декады мая составит +8...+13 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0...−5 градусов», — сказано в сообщении.

Уже к концу месяца погодная ситуация изменится на противоположную. Воздух прогреется до +17...+22 градусов тепла. В некоторые дни ожидается потепление до +25, добавили синоптики.

Приморский край в начале мая также ждет ухудшение погоды. Метеорологи говорят, что из-за сильного северо-западного ветра в регионе похолодает до +1...+6, на севере ожидается до −5. Самый сильный ветер прогнозируется во Владивостоке.