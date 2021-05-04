Киргизия готовится подписать новый проект Конституции

Бишкек, 4 мая. Президент Киргизии Садыр Нургожоевич Жапаров завтра подпишет принятый на апрельском референдуме новый проект Конституции. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Участие в церемонии примут представители всех направлений государственной власти. С целью обезопасить присутствующих и избежать новых случаев заражения коронавирусом приглашенные прошли процедуру тестирования.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию КР <...> и обратится с посланием к народу страны», — говорится в заявлении отдела информационной политики аппарата президента.

Ранее Жапаров выступил с инициативой организовать комиссии из старейшин Киргизии и Таджикистана. Шаг позволит избежать новых конфликтов между странами. Военные столкновения в будущем недопустимы, отметил лидер республики.