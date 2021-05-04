Хлеб для партизан, похоронки с фронта: ребенок ВОВ поделилась ужасами тех лет

Этот материал задумывался как интервью, но наша героиня — Евгения Петровна Кустова — не всегда могла ответить на вопросы конкретно — ее мысли за мгновенье уходили совсем в другое направление. О ее жизни в годы Великой Отечественной войны рассказала дочь Галина, которая смогла передать воспоминания матери. В статье ФАН будет представлена прямая речь главной героини, но ее будет совсем немного.

Быть может, теплые дни в кругу семьи замещали в ее памяти жуткие эпизоды ВОВ, а, возможно, наша героиня сама не хотела погружаться в эти не самые приятные воспоминания.

Это история человека, в жизнь которого ворвалась война и забрала жизни родных и близких. Но в то же время это история человека, который, несмотря на пережитый ужас, смог создать крепкую семью, окружившую его заботой и вниманием.

Детство

Евгения Петровна родилась в деревне Шепелево Маревского района Новгородской области 5 января 1927 года в семье колхозников. У нее была младшая сестра Екатерина. Юная Женя успела закончить всего пять классов — началась война.

Прасковью, мать девочки, сразу забрали копать окопы, а отца Петра — на фронт. Женя осталась с бабушкой, дедушкой и маленькой сестренкой, которой на тот момент было семь лет.

Война

Во время войны в их деревне остановились немцы, а в лесу был отряд русских партизан. Позже Евгения Петровна вспоминала, как с сестрой и другими жителями деревни пекли хлеб и под угрозой смерти носили партизанам.

«Помню, как мы играли во дворе с мальчишкой — думали, что просто соседский, а оказалось, что он партизан. Он убегал иногда, а потом возвращался. Но однажды не вернулся. Он помогал мне присматривать за маленькой сестричкой, когда я бежала с хлебом в лес, чтобы передать его нашим солдатам», — поделилась воспоминаниями собеседница ФАН.

фото из личного архива Евгении Кустовой /

Через два года войны их с сестрой и матерью забрали немцы, чтобы увезти в Псков. Однако смогли довезти только до реки Волги — там русские солдаты освободили их. Если бы захватчики перевезли их через Волгу — семья бы уже считалась узниками.

В годы Великой Отечественной войны территория Псковской области оказалась в оккупации в конце лета 1941-го. Только через три года, летом 1944-го, Красная Армия смогла освободить Псковщину и ее жителей.

Когда регион освободили наши солдаты, до родной деревни в Новгородской области женщина и дети шли пешком. На тот момент Шепелево было уже разрушено, но, к счастью, их дом остался цел.

В 1945 году пришла похоронка — отец погиб на войне. До сих пор точно неизвестно ни о месте гибели, ни о расположении могилы. Евгения Петровна получала информацию, что отец, возможно, захоронен в Белоруссии, но это не удалось подтвердить.

После войны

Мать во второй раз вышла замуж и с детьми переехала в поселок Демянск Новгородской области. Там начала работать в пищекомбинате, а потом на льнозаводе.

Повзрослевшая Евгения вышла замуж и родила супругу двоих детей — Галю и Вову. Она нечасто рассказывала им о войне, но старалась воспитать уважение к тем, кто во имя свободы воевал и умирал на поле боя.

фото из личного архива Евгении Кустовой /

Нашей героине сейчас 94 года, у нее очень большая и крепкая семья — двое детей, четверо внуков, пять правнуков и одна праправнучка.

«На сегодняшний день я благодарна своей дочке. Она помогает мне, приходит часто в гости и поддерживает порядок в квартире. Я очень люблю своих правнуков. Они тоже часто приезжают навестить меня», — поделилась собеседница с ФАН.

Правнуки рассказали, что их прабабушка ездит с соседками в церковь на службу на такси. Сейчас реже — из-за здоровья, но обычно она никогда не пропускает православные праздники.

«Вера в Бога помогла выжить и помогает жить до сих пор», — призналась наша героиня.

фото из личного архива Евгении Кустовой /

Несмотря на свой возраст, она каждое лето самостоятельно сажает огород и ни дня не проводит, лежа в постели. 9 Мая к ней в гости приходят соседи, поздравляют с Днем Победы. На улице нашу героиню называют легендой — как самую долгожительницу района.

«В прошлом году в честь годовщины окончания ВОВ Владимир Владимирович [Путин] выделил 50 тысяч рублей, я ему благодарна», — заметила Евгения Петровна.

Ранее ветеран социалистического труда, крымчанка Валентина Данилова рассказала, как во время Великой Отечественной войны и долгие годы после Победы дети выходили на работу ночью, в трескучий мороз, за несколько километров от дома, чтобы только прокормить себя и семью.