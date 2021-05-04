Полицейские задержали жителя Ленобласти за жестокое избиение прохожего

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники полиции установили личность возможного виновника нападения на жителя Всеволожского района. Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В конце апреля врачи больницы Всеволожска сообщили, что к ним поздно вечером поступил пациент с переломами костей черепа и ключицы, а также ушибами. Безработный гражданин был госпитализирован из своей квартиры в деревне Старой, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что к нападению может быть причастен житель села Павлова. По предварительным данным, между мужчинами произошла ссора на почве внезапно возникшей неприязни. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Санкт-Петербурге жертвой насилия стал врач. Суд отправил под домашний арест обвиняемого в избиении, сообщал ФАН.