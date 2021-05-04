Георгий Мурадов назвал главного инициатора саммита по «возвращению» Крыма

Симферополь, 4 мая. США выступают инициаторами «Крымской платформы», на которой Украина намерена обсудить вопрос «возвращения» полуострова, считает постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Соединенные Штаты подтвердили Киеву участие в саммите по Крыму.

«Роль США в создании «Крымской платформы» — главная», — сказал Мурадов.

Политик отметил, что Вашингтон выступил в качестве главного инициатора этого мероприятия. Организаторы саммита намерены сформировать сложную ситуацию вокруг российского Крыма, передает слова постпреда РИА Новости.

Как стало известно ранее, бывший депутат Рады предрек энергетический коллапс на Украине из-за блокады Крыма.