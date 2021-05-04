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Победитель второго сезона «Маски» Jony рассказал о закулисных интрижках проекта

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Победитель второго сезона «Маски» Jony рассказал о закулисных интрижках проекта
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 4 мая. Победитель второго сезона шоу «Маска» певец Jony рассказал о закулисном общении с участниками. У исполнителя сложились особые отношения со Змеей.

На шоу «Маска» Jony выступал в костюме Крокодила. По словам певца, участники проекта не чувствовали конкуренции и даже поддерживали друг друга ближе к полуфиналу.

В основном за кулисами шоу царила свободная и легкая атмосфера, отметил исполнитель. Он рассказал, что за сценой участники смеялись, а Неваляшка (певец Стас Пьеха) веселил других артистов своим коронным номером — приседал и превращался в круг благодаря объемному костюму. Участники общались и обнимались, а вот со Змеей (певица Юлия Паршута) Jony, похоже, флиртовал.

«Со Змеей у меня вообще происходили рептилоидные интрижки: мы то за ручки возьмемся, то еще что-то. В общем, все было очень мило, запомнится надолго», — поделился певец с изданием «СтарХит».

Юлия Паршута

Финал второго сезона «Маски» показали в эфире канала НТВ 2 мая. Проект продлили на третий сезон, поскольку рейтинги шоу бьют рекорды. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн уже назвал дату выхода нового сезона.

крокодил шоу маска jony
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