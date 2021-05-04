Белорусские оппозиционеры показали Киеву, как пытались устроить «майдан»

Масштабная выставка белорусского искусства «Кожны дзень. Искусство, солидарность, сопротивление» стартовала в киевском «Художественном арсенале» перед 9 Мая. Задача выставки — через инсталляции и плакаты показать, что «дух сопротивления» белорусов не сломлен и «борьба продолжается». При этом, как отметила корреспондент ФАН, организаторы стараются не говорить, что будет с Белоруссией, если этот «дух сопротивления» все же победит.

«Кожны дзень!» — это лозунг, который скандировали манифестанты в Белоруссии с самого начала протестов, с августа 2020-го. Они пытались подчеркнуть продолжительность и силу сопротивления официальным властям, а также поддержать собственную уверенность, что протест продолжится и завтра, что он не закончится. Впрочем, как мы знаем, бесконечно поддерживать массовость протестов у белорусов не вышло. Сегодня на редкие митинги в Минске выходят уже не десятки тысяч, а лишь сотни манифестантов, большая часть которых — платные представители прозападной оппозиции.

По словам организаторов выставки «Кожны дзень», проект, развернутый на четырех тысячах квадратных метров, рассказывает посетителям «историю протеста и феномена солидарности в Белоруссии». Свои работы предоставили почти полсотни современных белорусских художников. Как выяснилось, у экспозиции целых шесть кураторов из Белоруссии, но все они ведут свою работу дистанционно.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Корреспондент ФАН посетила выставку в самый первый день ее работы. Первое, что удивило, — как нерационально использовано место внутри исполинского «Художественного арсенала». Стены с плакатами, инсталляции и огромные экраны с проекциями, которые расставлены по трем гигантским залам, при желании можно было легко разместить лишь в одном из них. Организаторы явно хотели преувеличить масштаб выставки, сделать ее более впечатляющей по размерам.

То же самое, кажется, произошло и с тематикой выставки — несостоявшейся «белорусской революцией». По экспозиции на стендах невозможно воспринимать это действо ни как трагедию, ни как народный порыв, ни как «триумф воли». По духу белорусские инсталляции и плакаты напоминали, скорее, творчество ранней перестройки — лозунги «Забастовка!» и «Переможем!» соседствуют с «Панки с народом» и «Скажи нет промыванию мозгов!». В этом протесте нет ни ярости, ни жажды крови и власти, он такой — немного социалистически-молодежный, с легким приколом.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На выставке нет и злых карикатур, да и вообще явного негатива в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который как раз и является воплощением «надоевшего режима». Правда, в центре экспозиции высится абстрактный памятник вождю, у которого отсутствует голова. А на стенах с революционными плакатами есть пара портретов Лукашенко — не жестких, с подписями вроде «Лукашеску» (намек на румынского руководителя Николае Чаушеску) или «Линия Сталина». Когда смотришь на все это, возникает ощущение, что белорусы собирались не сносить «режим Лукашенко» силой, а укорить его, застыдить и тем самым заставить уйти. Правда, белорусам почему-то никто не сказал, что так не бывает.

При этом лучшее будущее видится некоторым белорусам однозначно — без Александра Лукашенко. Что они предлагают в качестве альтернативы? Да, собственно, ничего. Или пока ничего. Художники и организаторы выставки дают понять, что их вдохновлял украинский Майдан — как пример «правильно закончившегося» протеста. При этом они старались не отвечать прямо на простые вопросы — хотелось бы им, чтобы в их стране так же пролилась кровь и появилась своя «небесная сотня»? Или чтобы после победы «мирного протеста» и ухода Лукашенко к власти пришли люди, готовые отдать Белоруссию на растерзание Западу, как это случилось с Украиной?

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Услышав такие вопросы, организаторы выставки сразу же отворачивались и просили «убрать микрофон». Становилось понятно, что нынешнее вялотекущее белорусское сопротивление — это «протест ради протеста». О реальных последствиях возможного госпереворота в Белоруссии эти люди предпочитают не думать. Это нежелание думать о том, что будет после, — и есть самая большая опасность, которая поджидает людей на пространствах бывшего СНГ.

Странным образом для многих белорусских оппозиционеров до сих пор неочевидно, что в результате свержения нынешней власти их страну ожидает такая же жалкая колониальная участь, как их соседей с Украины. А может, они надеются «пропетлять», заставить Лукашенко уйти мирно, а потом взять и напроситься в объятия к старушке Европе, со всеми своими советскими заводами и передовыми колхозами. При этом в глубине души все понимают, что так тоже не бывает. Пока же белорусские художники-оппозиционеры отчаянно развлекают своим «революционным духом» соседей-украинцев. И намерены делать это до конца мая, причем бесплатно — вход на выставку все это время будет свободным.