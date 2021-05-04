Sohu: закупка Турцией российских систем С-400 нанесет серьезный экономический ущерб США

Пекин, 4 мая. Турция не намерена отказываться под давлением США от закупки российских ЗРК С-400, что может стать серьезной проблемой для НАТО, пишут обозреватели китайского издания Sohu.

Приобретение Анкарой российской системы противовоздушной обороны С-400 может нанести не только серьезный экономический ущерб Вашингтону, но и подорвет геополитический статус США. Об этом пишут военные аналитики Sohu, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Несмотря на угрозы Соединенных Штатов, Турция продолжает покупать российские системы ПВО не только потому, что они имеют превосходные характеристики и привлекательную цену, но и из-за политики Вашингтона.

«Другими словами, Турция просто не воспринимает предупреждение США всерьез и выражает свое сильное недовольство политикой американского издевательства, неоднократно закупая российское оружие», — отмечают авторы статьи.

По их словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган явно не боится американских санкций. Турция не имеет достаточно сил для противостояния им, однако у Эрдогана на руках имеется козырь, который может больно ударить по США, подчеркивают китайские эксперты.

Американцы построили более десяти военных баз на территории Турции, включая Центр оперативного командования в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с угрозами со стороны США, Анкара в ответ пообещала закрыть американскую базу. Когда-то подобное решение уже сработало: администрация экс-президента США Дональда Трампа слишком высоко подняла планку санкций, но затем аккуратно опустила ее, резюмируют авторы публикации.

Ранее решение Турции о закупке российских ЗРК С-400 обескуражило военное командование США.