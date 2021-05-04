Рецидивист-упаковщик из Ленобласти зарезал собутыльника и скрылся

Санкт-Петербург, 4 мая. Полиция выясняет обстоятельства убийства в Гатчинском районе. Главным подозреваемым является ранее судимый знакомый погибшего.

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве жителя деревни Шпаньково, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Им оказался ранее судимый упаковщик местной мясной компании.

Следователи считают, что фигурант поссорился с приятелем во время пьяного застолья, после чего ударил его ножом в живот. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.

Рецидивист попытался скрыться с места преступления, но стражи порядка поймали его по горячим следам и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

Ранее судимый гражданин вонзил нож в сердце собутыльника в Петербурге, писал ФАН.