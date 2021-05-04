Годовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье из-за халатности родителей

Московская область, 4 мая. Годовалый ребенок выпал из окна арендованной квартиры в Ленинском городском округе. Как стало известно ФАН, ребенок погиб, пока родители, выходцы из Республики Дагестан, общались с родственниками в другой комнате.

В дежурную часть полиции деревни Мисайлово Ленинского городского округа 3 мая около 20:00 поступило сообщение от диспетчера аварийной службы. В своем заявлении он сообщил, что в одной из квартир в доме по улице Литературный бульвар обнаружено тело младенца. На место происшествия выдвинулись стражи порядка и следователи СК. Они выяснили, что ребенок выпал с 13-го этажа.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Сейчас родители находятся в подавленном состоянии. Это был их единственный ребенок. По предварительной версии силовиков, предположительно, мальчик погиб из-за халатности родителей.

«Как утверждают папа и мама, они всегда вытаскивали ручку из двери окна после проветривания спальной комнаты ребенка, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот трагический вечер к паре приехал родственник отца младенца. Они общались в другой комнате. В это время малыш, кроватка которого стояла рядом с окном, открыл его и выпал с 13-го этажа».

Родители утверждают, что закрыли фрамугу, однако результаты осмотра места происшествия говорят об обратном.

Выходцы из Дагестана официально нигде не работают. После смерти сына 31-летний отец подобрал тело мальчика и занес домой. После этого 26-летняя родительница сообщила о случившемся работникам скорой помощи.