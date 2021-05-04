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Четыре российских оператора получили одобрение от ФАС на создание 5G-сетей

  /   Обновлено: 04 мая 2021 11:04
Общество
Четыре российских оператора получили одобрение от ФАС на создание 5G-сетей
flickr.com  /  Diogo Duarte

Москва, 4 мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G между «Ростелекомом», «Башинформсвязью», «Вымпелкомом» и «Мегафоном».

Если соглашение будет принято, в соответствии с ним все участники рынка подвижной радиотелефонной (сотовой) связи получат равный доступ к радиочастотам. Участвующие в сделке операторы разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот, а также условий предоставления инфраструктуры для MVNO-операторов связи.

«С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отмечают, что создание в РФ 5G-сетей и в дальнейшем оказание услуг с их использованием — это возможность оказывать на территории страны услуги связи нового поколения.

фас 5g мегафон
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