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Перечислены простые манипуляции для повышения производительности смартфона

Технологии
Перечислены простые манипуляции для повышения производительности смартфона
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 мая. Несколько простых манипуляций улучшат производительность смартфона. Как добиться этого, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Владелец смартфона должен ежедневно перезагружать устройство и чистить оперативную память. К тому же необходимо проверять работу приложений в фоновом режиме. Возможно, некоторые из них следует отключить. Приложения потребляют энергию даже в том случае, если владелец гаджета не заходит в них.

«Естественно, необходимо в настройках отслеживать статистику, мониторить такие приложения», — посоветовал Сергей Вакулин в беседе с URA.RU.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал отказаться от плохо изученных приложений. Пользователи не всегда понимают, как работает каждое из них. Впоследствии телефон может начать тормозить, отметил Эльдар Муртазин.

Врач-сомнолог Максим Новиков порекомендовал отложить телефон подальше от кровати перед отходом ко сну. Постоянная проверка социальных сетей и просмотр новостной ленты будоражат нервную систему человека. Из-за этого впоследствии тяжелее засыпать.

гаджеты смартфоны вакулин
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