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Аналитики NI испугались новой российской крылатой ядерной ракеты

Армия
Аналитики NI испугались новой российской крылатой ядерной ракеты
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 4 мая. Соединенным Штатам стоит опасаться новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой, созданной в России, считают американские аналитики.

Российский лидер Владимир Путин рассказал о новой крылатой ракете, способной нести ядерный заряд, отметил аналитик издания The National Interest Майкл Пек, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Этой ракете удалось испугать Запад, отметил он. Тем не менее, как считает эксперт, президент России не настроен на повышение рисков начала ядерного вооруженного конфликта.

Главной опасностью подобного оружия является так называемая «ядерная запутанность», когда истончается грань между обычным вооружением и ядерным, считает автор материала. По его словам, ракета, способная нести как обычную боеголовку, так и ядерную, создает ситуацию, когда противник попросту не знает, каким именно зарядом оснащен боеприпас. Эксперт подчеркнул, что применение даже неядерной ракеты может быть ошибочно воспринято противником, как первый ядерный удар.

Риски ядерного апокалипсиса во времена холодной войны были очень велики, отметил Пек. Он объяснил, что в те годы можно было атаковать пусковые шахты противника ядерными ракетами и лишить его подобного вооружения, однако сейчас появились незаметные гиперзвуковые ракеты, способные передвигаться на скорости свыше пяти Махов, перехват которых является очень сложной задачей. По его мнению, такие боеприпасы — больше, чем разрушительное оружие.

«Они станут призраком внезапного нападения с использованием неядерного оружия на ядерные ударные силы противника», — уверен автор статьи.

Ранее представители Пентагона заявили о планах протестировать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в начале мая нынешнего года, поразив ей мишень на Маршалловых островах.

россия the national interest крылатая ракета пек
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