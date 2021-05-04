Малоимущие семьи в Дагестане получат по 250 тыс. рублей

Махачкала, 4 мая. Власти Дагестана в течение месяца планируют внедрить в республике инструмент социального контракта, направленный на поддержку около 10 тысяч малоимущих семей. Они поэтапно получат от государства 250 тысяч рублей и другую помощь.

По словам министра труда и социального развития региона Изумруд Мугутдиновой, в Дагестане проводится работа по снижению бедности. К 2030 году ее уровень в республике должен быть снижен вдвое. Одним из инструментов для достижения этой цели она считает механизм социального контракта.

«По программе снижения бедности будет внедряться такой инструмент, как социальный контракт. Подведомственные нам центры соцобслуживания провели подворовые обходы, выявили малоимущие семьи, уже составлен их реестр. Мы обнаружили около 10 тысяч таких семей», — рассказала журналистам глава регионального минтруда.

Мугутдинова сообщила, что эти семьи в течение года поэтапно получат в качестве помощи 250 тысяч рублей. Кроме того, им будет оказана и другая господдержка. В настоящее время соответствующая документация готова и находится на утверждении в правительстве, уточнила она.

«Малоимущие семьи будут поддерживаться через финансирование, субсидирование. С ними будут заключены социальные контракты, будет решаться вопрос их трудоустройства, профессионального и дополнительного образования, финансовой поддержки для открытия, например, фермы. В течение года им периодически будут выделяться определенная сумма — в три этапа они получат в общем 250 тысяч рублей. Думаю, что в мае мы этот вопрос уже начнем реализовывать», — отметила министр.

Ранее ФАН сообщал, что минтруд Дагестана провел анкетирование среди населения республики. Почти половина опрошенных граждан заявили, что находятся в затруднительном материальном положении, каждый десятый житель региона ответил, что не имеет дохода.