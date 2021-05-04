Honda анонсировала новый кроссовер BR-V

Токио, 4 мая. Японская компания Honda анонсировала выход нового кроссовера BR-V, который будет продаваться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что это будет машина SUV-модели, которая окажется крупнее кроссовера HR-V. На одном из тизеров видно корму машины со светодиодными фонарями. По предварительной информации, головная оптика BR-V также будет на светодиодах.

Трехрядный кроссовер BR-V был представлен еще в 2016 году. Автомобиль был укомплектован полуторалитровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 118-120 лошадиных сил, работающим в паре с механической коробкой передач или вариатором.

Модели Honda BR-V и Honda Mobilo в России не продавались. Согласно новому стратегическому плану компании, основной упор в будущем будет делаться на электромобили. Однако мотоциклы, квадроциклы и силовая техника фирмы на российском авторынке пока останутся.

Honda ранее назвала сроки отказа от производства машин на ископаемом топливе. Японский производитель намерен инвестировать 46,3 млрд долларов в разработки, связанные с электротранспортом.