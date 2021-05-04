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Священнослужитель объяснил, можно ли годами хранить пасхальные яйца

Общество
Священнослужитель объяснил, можно ли годами хранить пасхальные яйца
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Москва, 4 мая. Некоторые люди считают, что освященные в Пасху яйца хранятся годами и не портятся, рассказал настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский.

Пасха считается одним из главных праздников христиан. В этот день к столу подают куличи и крашеные яйца. Последние нельзя хранить годами, так как они портятся наравне с другими продуктами, предупредил священнослужитель в беседе с РИА Новости.

«В Пасху происходит освящение пищи, но, конечно, яйца портятся, как и все остальные продукты», — отметил Островский.

По традиции крашеные яйца принято дарить друг другу. Согласно преданию, ученица Христа Мария Магдалина попала на аудиенцию к римскому правителю Тиберию. Она протянула ему белое куриное яйцо и сказала: «Христос Воскрес!». Он не поверил и заявил, что это невозможно так же, как если бы яйцо стало красным. В этот момент оно поменяло цвет.

Самым лучшим способом окрашивания яиц считается луковая шелуха, которая является природным антисептиком. Благодаря такому методу продукт может храниться действительно немного дольше, но обязательно в холодном месте.

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