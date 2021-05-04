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Надежда Савченко констатировала потерю украинского суверенитета

Политика
Надежда Савченко констатировала потерю украинского суверенитета
Pr Scr youtube.com

Киев, 4 мая. Украинское государство теряет суверенитет из-за внешнего управления, а руководство страны не уделяет должного внимания гражданам, заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко.

По словам политика, глядя на действующего президента Украины Владимира Зеленского, можно понять, что каждый может стать главой государства. Теперь не обязательно быть умным, чтобы управлять страной.

Савченко добавила, что Украина теряет суверенитет из-за внешнего управления. Киевские власти уделяют больше внимания западным диктаторам, нежели собственным гражданам, подчеркнула она.

Как стало известно ранее, Надежда Савченко бросила политику и уехала жить в деревню. Там она доит коров, поит теленка и выращивает рассаду в теплице.

украина Савченко запад
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