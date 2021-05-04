Эфир: Почему «минский формат» нужен прежде всего Украине, обсуждают в «Патриоте»

Во вторник, 4 мая, в 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция на тему «Донбасс и Украина — почему «минский формат» нужен Украине».

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу, который касается переговоров в «минском формате». Кравчук предложил отказаться от этих переговоров. При этом на юго-востоке страны продолжают стрелять, а на самой Украине проходят шествия неонацистов, которые готовы физически уничтожать все русское.

Вместе с гостями в студии журналисты обсуждают перспективы мира в Донбассе и внутриполитическую ситуацию на Украине: может ли Россия как-то помочь русскоязычным гражданам Украины и возможно ли вести хоть какой-то диалог с нынешним руководством Украины?

В пресс-конференции принимают участие публицист Игорь Кимаковский, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков, председатель ленинградского отделения молодежной патриотической организации «Наследие» Илья Сикорский, заместитель председателя ленинградского отделения «Молодежной патриотической организации» Александр Антонюк, актер и режиссер Алексей Смирнов.