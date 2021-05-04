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Повышение стоимости модельного ряда Suzuki зафиксировано в России

Экономика
Повышение стоимости модельного ряда Suzuki зафиксировано в России
wikipedia.org  /  יוצר הקובץ

Москва, 4 мая. Японский производитель Suzuki в третий раз повысил стоимость всего модельного ряда в 2021 году. Об этом сообщили эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга прайс-листов компаний.

Самый популярный кроссовер Vitara в зависимости от комплектации можно приобрести от 1,519 млн рублей до 2,069 млн рублей. Автомобиль предлагается с двумя моторами на выбор (объемом 1,6 и 2,0 литра), а также передним или полным приводом, передают «Автоновости дня».

Полноприводный внедорожник Jimny выставлен на продажу от 1,769 млн рублей до 2,069 млн рублей, что примерно на 0,5–0,6% больше, чем несколько недель назад. Стоимость кроссовера SX4 теперь начинается от 1,619 млн рублей до 2,069 млн рублей (рост на 0,5–0,6%).

Автоэксперты ранее рассказали, как увеличить срок службы покрышек. Обычно водители приобретают шины на длительный срок, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы комплект прослужил долго.

автомобиль suzuki jimny SX4 Vitara
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