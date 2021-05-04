Эфир: Вместе с Иваном Ожогиным обсуждаем особенности современного российского мюзикла

Во вторник, 4 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция c актером музыкального театра и певцом Иваном Ожогиным.

Иван Ожогин приоткрывает завесу создания нового концерта «Теория противоположностей». Он поделится впечатлениями от выступления в Германии на немецком языке и объяснит, чем современный российский мюзикл отличается от западного.

Мэтр исполнял ведущие партии в большинстве российских мюзиклов — «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Пола Негри», «Норд-Ост», «Кошки», «Красавица и чудовище», «Чикаго»; в музыкально драматических спектаклях — «Чайка», «Прозрачные краски», «Хищники», «Дон Жуан. Нерассказанная история»; в музыкально-цирковом ревю «Свадьба соек», в спектакле «Черная уздечка белой кобылицы»; в шоу «Звезды Бродвея», «Хиты Бродвея» и в первом в мире инстаграм-мюзикле «Мой длинноногий Деда».

Настоящую славу артисту принесла роль графа фон Кролока в постановке известного мюзикла Романа Полански «Бал вампиров», который с 2011 года с неизменным успехом идет на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. За исполнение этой роли артист награжден национальными театральными премиями «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра».

В 2013 году по приглашению берлинского Театра Запада (Theater des Westens) Ожогин исполнял роль Графа фон Кролока в немецкой постановке мюзикла «Бал вампиров» (Tanz der Vampire), а в 2018 году выходил той же роли в городе Кельн в театре Musical Dome в Германии.

Иван Ожогин стал первым российским исполнителем, который был ангажирован на главную роль в немецкий мюзикл, а также единственным артистом в истории музыкального театра, который параллельно исполнял одну и ту же роль на двух разных языках в двух разных странах.